الوطني للأرصاد: ضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يتكون ضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، ويصبح الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر صباحاً، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:41 والثاني عند 02:18 والجزر الأول عند الساعة 19:25 والجزر الثاني عند الساعة 05:44.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 08:04 والمد الثاني عند الساعة 22:00 والجزر الأول عند الساعة 15:01 والجزر الثاني عند الساعة 03:44.