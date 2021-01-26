«الصحة» تستعرض مع سفارة المكسيك جهود الدولة في احتواء فيروس كورونا

أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرص الوزارة على مشاركة تجربة دولة الإمارات الريادية في التصدي لجائحة «كوفيد-19» من خلال النموذج الفريد الذي اتبعته من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لإحتواء الفيروس عن طريق إجراءات الفحص الطبي، وتعزيز اكتشاف الحالات استباقياً، من خلال توسيع الفحوص المخبرية والتتبع النشط للمخالطين، وتوفير أماكن العزل الصحي المهيأة، وتطوير بروتوكولات العلاج المناسب للحالات المصابة.

جاء ذلك، خلال لقائه فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة عبر الاتصال المرئي، بحضور الدكتورة ندى حسن أحمد المرزوقي مديرة إدارة الطب الوقائي، والدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم التحصين، وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الصحة المكسيكية.

وأكد الدكتور انفتاح دولة الإمارات على التجارب والخبرات العالمية وبناء أسس تعاون في المجال الصحي، بما يعزز كفاءة الأنظمة الصحية في العالم مستعرضاً التدابير الوقائية التي اتخذتها الإمارات منذ بدء انتشار جائحة «كوفيد-19» والدعم والمتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة، والتي تجسدت في إطلاق جملة من المبادرات الصحية لمواجهة الفيروس، فضلاً عن تبني أفضل الممارسات العالمية في تقييم الخطر الصحي، وتعزيز الإجراءات الاحترازية للاستجابة السريعة والمكافحة الفورية، والسيطرة على فيروس كورونا المستجد وحماية أفراد المجتمع عن طريق الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة والمخالطين لهم وعزلهم.

وأشار إلى جهود حكومة دولة الإمارات في احتواء الفيروس، من خلال تطوير استراتيجية وطنية للجاهزية وإدارة الأوبئة، وابتكار حلول للرعاية الصحية في مجالات الطب الرقمي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار الحكومي في تصنيع الأدوية واللقاحات لمواجهة الأوبئة المستقبلية، لافتاً إلى أن الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال جودة الخدمات الصحية وكفاءة الكوادر الطبية وتطور القطاع الصحي في الدولة بفضل الإطار التشريعي المرن، وتوافر خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي والتحول الإلكتروني والذكي لمعظم خدمات الترخيص واستيراد وتصدير المنتجات والوسائل الطبية.

وأشاد الجانب المكسيكي بالمستوى المتميز للمنظومة الصحية في دولة الإمارات والبنية التحتية للمنشآت الصحية، معرباً عن رغبته في تعزيز التعاون مع الإمارات، والاستفادة من قصص نجاحها ومبادراتها المبتكرة وسياساتها التي طورتها خلال السنوات الماضية ما جعلها الدولة الأكثر استعداداً لمواجهة تحديات جائحة «كوفيد-19»، معبراً عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات على إرسال إمدادات طبية إلى دولتهم المكسيك لدعم قدرات العاملين الصحيين في مواجهة الجائحة.

وأكد الطرفان استعدادهما للتعاون المستقبلي في مواجهة الجائحة وخصوصاً فيما يتعلق باللقاحات الخاصة بفيروس «كوفيد- 19» التي يتم تطويرها حالياً..



