صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير غداً

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المعاشات التقاعدية لشهر يناير الجاري سيتم صرفها غداً الأربعاء، حيث تبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر 591 مليوناً و485 ألفاً و854 درهماً، مقارنة بنحو 500 مليون و44 ألفاً و813 درهماً عن يناير من العام الماضي، بزيادة قدرها91 مليوناً و414 ألفاً و41 درهماً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف يبلغ 41045 مستفيداً، مقارنة بنحو /39998/ في يناير من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1047 مستفيداً عن 2020.

وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات: «تتكامل أدوار كافة القطاعات في الهيئة لتعزيز جهود الهيئة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن معاشات المتقاعدين والمستحقين للعام الجاري 2021 سوف تصرف في السابع والعشرين من كل شهر، بخلاف أشهر فبراير ومارس ونوفمبر التي ستصرف معاشاتها في اليوم الخامس والعشرين منها، وشهر أغسطس الذي سيصرف معاشه في اليوم السادس والعشرين من الشهر».

وأضافت أن الهيئة ارتأت تقديم الصرف في هذه الأشهر لموافقة يوم السابع والعشرين لعطلة رسمية، وفي نفس الوقت مساعدة المستفيدين على تدبر شؤون معيشتهم في وقت مبكر قبل حلول نهاية الشهر.

الجدير بالذكر أن هذه النفقات تشمل المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم /7/ لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.



