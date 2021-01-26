87.9 % نسبة الأيام الخضراء المسجلة في الإمارات

شهدت دولة الإمارات تحسناً ملحوظاً في مستويات جودة الهواء خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث ارتفعت نسبة الأيام الخضراء المسجلة من (81) % خلال عام 2019 إلى (87.9) % منذ بداية يناير لغاية نوفمبر من عام 2020. بحسب ما ذكرت عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة في حوارها مع «الاتحاد».

وشهدت الدولة أيضاً انخفاضاً واضحاً في نسب ملوثات الهواء كافة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث انخفض كل من ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة (13) % وثاني أكسيد الكبريت بنسبة (9)%، وأول أكسيد الكربون بنسبة (2) %، والأوزون الأرضي بنسبة (3) %، وتراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 10 ميكرونات بنسبة (3) %، وتراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون بنسبة (13)%.

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض نسب تلك الملوثات في دولة الإمارات إلى خفض الانبعاثات الصادرة من قطاع النقل في عام 2020، نتيجة لحملات التعقيم الوطني التي اتخذتها الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال هذا العام، والتدابير الوقائية التي قللت من الازدحام المروري على الطرقات الرئيسية.