132 ألف مكالمة لبلدية الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن مركز الاتصال استقبل خلال العام الماضي أكثر من 132 ألف مكالمة، تنوعت ما بين استفسارات عامة وطلبات خدمة وبلاغات عاجلة واقتراحات وملاحظات، حيث تم التعامل معها ومتابعتها بالدقة اللازمة، وإخبار المتصل بإنجازها فور الانتهاء منها، مشيراً إلى أن موظفي مركز الاتصال يتم اختيارهم بعناية وفقاً لعدة اشتراطات، منها: اللباقة ومهارات التواصل العالية مع الجمهور بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية، وإتقان لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية.