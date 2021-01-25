40 مليون درهم من «دار البر» لكفالة الأيتام

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دار البر تنفيذ مشاريع خيرية وإطلاق مبادرات إنسانية وتقديم مساعدات موجهة جميعاً لصالح الأيتام وأسرهم وأصحاب الهمم خلال العام الماضي 2020 بتكاليف إجمالية وصلت إلى 40.302.508 مليون درهم، حيث تم تخصيص مبلغ 38.157.885 مليون درهم لمشروع كفالة ورعاية الأيتام في دخل الدولة وخارجها.

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر: إن الجمعية ترجمت مبادراتها ومشاريعها المخصصة لشريحة الأيتام وأسرهم وأصحاب الهمم إلى واقع حي، خلال العام الماضي، بالتعاون والتنسيق مع 30 هيئة ومؤسسة معتمدة، من شركاء الجمعية في الدول، التي تغطيها «دار البر» بمظلة خدماتها الخيرية ومشاريعها الإنسانية التنموية.