«مرافق الوطني» تناقش مشروع قانون «اتحاد الملاك»

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، بحضور ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وسهيل نخيرة العفاري، وحضر الاجتماع من جانب الوزارة عدد من مهندسي ومديري وخبراء الإسكان والتمويل.

وقال خلفان الشامسي: إن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية مواد وبنود مشروع القانون الاتحادي المكون من 40 مادة، وتم تبادل الرأي حول بعض المواد والبنود التي استحدثتها اللجنة أو اقترحت تعديلها.