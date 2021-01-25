جامعة الإمارات تشارك في أبحاث «اللقاح الروسي»

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن مشاركتها في التجارب السريرية للقاح معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في جمهورية روسيا الاتحادية ضد فيروس «كوفيد- 19»، وهو أول لقاح مسجل قائم على الفيروسات الغدية في العالم. يشارك في المرحلة الثالثة من هذه التجارب في روسيا حالياً 40.000 متطوع، حيث أظهرت النتائج نسبة فاعلية تصل إلى 92 % بعد الجرعة الثانية من اللقاح.

وكانت قد أعلنت بعض الدول المشارَكة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشهد حتى الآن تجارب على أكثر من 500 متطوع تحت إشراف الدكتور أحمد الحمادي، استشاري الأمراض المعدية في مستشفى توام، وبدعم من الدكتور باسل الرمادي، أستاذ طب المناعة ورئيس قسم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، حيث تتولى شركة «بيور هيلث» إجراء الدراسة في مدينة العين.