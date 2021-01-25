«شرطة دبي» توفر لقاح كورونا في 10 مراكز

دبي(الاتحاد)

وفرت شرطة دبي خدمة التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19» للموظفين بسهولة ويسر في أماكن عملهم عبر النزول الميداني لها.

وأكد المقدم طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، المدير التنفيذي لمركز شرطة دبي الصحي، أن المركز عمل على توفير الجرعات في 10 مراكز شرطة على مستوى إمارة دبي.

وأشار المقدم طبيب استشاري ابن قبا إلى أن مركز شرطة دبي الصحي أعد جدولاً زمنياً للنزول الميداني إلى مراكز الشرطة في منطقة نايف، والرفاعة، والبرشاء وجبل علي، وبردبي، والمرقبات، والقصيص، الموانئ، والفقع، والهباب، حيث سيعمل الممرضون على إجراءات الفحوص اللازمة قبل الحصول على جرعات اللقاح، ثم تقدم اللقاح للموظفين.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي توفر حالياً 4 أماكن دائمة للحصول على اللقاح تتمثل في مركز شرطة دبي الصحي، وفي عيادة فاطمة المنهالي في مقر القيادة العامة، وعيادة أكاديمية شرطة دبي، وعيادة الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.