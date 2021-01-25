10 مبـادرات بحثـية محلـية لتعزيز ازدهار الدولة والمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت جامعة نيويورك أبوظبي اكتشافات بالغة الأهمية على مدى العقد الماضي، ساهمت من خلالها في بناء مستقبلٍ أكثر صحةً واستدامةً وابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتزامن مع احتفال الجامعة بالذكرى العاشرة لانطلاقها، سلطت الضوء على أهمّ المشاريع البحثية التي تم إنجازها في الجامعة خلال العقد الماضي، وتغطي هذه المشاريع مجالاتٍ مهمة في المنطقة، مثل جهود الحفاظ على الحياة البرية والمواقع التاريخية، وتحديد التسلسل الوراثي والصحة العامة.

وفي مقدمة تلك المشاريع دراسة «مستقبل صحي للإمارات» والاتجاهات البحثية حول أشجار القرم بالمنطقة وتطوير كمامات مستدامة بالطباعة ثلاثية الأبعاد لمكافحة انتشار مرض كوفيد-19 ومشروع حفظ الصور التاريخية، حيث قدّم مركز عكاسة للتصوير الفوتوغرافي في جامعة نيويورك أبوظبي مجموعة معالي زكي نسيبة وزير دولة، وهي سلسلة من الصور الفوتوغرافية من المكتبة الخاصة بمعاليه.

ومشروع اكتشاف التاريخ القديم للإمارات وسلطنة عُمان، حيث نجح فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسات أخرى في اكتشاف تفاصيل جديدة حول عصور ما قبل التاريخ في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ضمن موقع «بات» الأثري.

مستقبل صحي للإمارات

وشملت المبادرات بحثاً يتعلق بتأثير حرق البخور على صحة الفم، حيث أكدت دراسة لباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي ولأول مرة بأن حرق البخور المُستخدم في 90% تقريباً من منازل الإمارات قد يؤثر على صحة الفم. وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرتها مجلة ساينتفيك ريبورتس العلمية، أن حرق البخور يُغيّر تركيبة الميكروبات والمجهريات الفموية، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالتهابات الفم والأمراض الجهازية.

وشملت المبادرات ابتكار طائرة الدرون «الوادي» لحماية الحياة الفطرية والبيئة ومشروع تحديد الخريطة الجينية لأنواع الصقور، فقد قام باحثون في مركز الجينات الوراثية والأنظمة الحيوية التابع لجامعة نيويورك أبوظبي بدراسة تسلسل الجينوم الكامل لعدة أنواع من الصقور، بهدف إلقاء الضوء على آلية تطور واحدة من مجموعات الطيور الأكثر تنوعاً في العالم. وتطوير مجموعة محسنة من الجينومات الخاصة بنخيل التمر وتخطيط جينات جديدة، فقد تمكّن الباحثون في مركز الجينات الوراثية والأنظمة الحيوية التابع لجامعة نيويورك أبوظبي، وبالتعاون مع زملائهم في جامعة الإمارات، من تطوير مجموعة محسنة من الجينومات الخاصة بنخيل التمر باستخدام تكنولوجيا التسلسل طويل القراءة. كما حدّد الباحثون الجينات والطفرات المؤدية لتغير اللون ومستويات السكريات في ثمرة نخيل التمر. ويساعد هذا الإنجاز على تحسين الإصدارات الحالية من الجينوم، ومواصلة البحوث، وإثراء ممارسات الإكثار الخاصة بنخيل التمر، باعتباره مصدر غذاءٍ رئيساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما كشف فريق من علماء الأحياء البحرية والجينوم البيئي في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن إمكانية انتقال التغيرات الأبيجينة عبر أجيال الشعاب المرجانية. ويسهم هذا الاكتشاف في إثراء الفهم البيولوجي للشعاب المرجانية، وفتح آفاق جديدة لتعويض خسارة هذه الأنواع الرئيسة في الأنظمة البيئية البحرية.