مليون دولار لـ«صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم - اليونسكو»

دبي ( الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن دعمها صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم - اليونسكو المتخصص في تمويل المبادرات والمشاريع في مجال دعم التعليم بمبلغ مليون دولار، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتطوير وتمكين المعلمين في مختلف المجتمعات ودورها الرائد في رفد منظومة التعليم العالمية بحلول مبتكرة.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية الرئيس الأعلى للمؤسسة، لتعزيز التعاون الدولي، ودعم التعليم حول العالم، من خلال الشراكة مع منظمة اليونسكو، دعمنا في المؤسسة صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم – اليونسكو بمبلغ مليون دولار، لتمويل المشروعات المشتركة الهادفة الى توفير سبل التعليم المناسب لكل مستحقيه».

وأضاف: إن الهدف الرئيس من دعم الصندوق هو تعزيز جهود اليونسكو في تأهيل المعلمين، وإكسابهم مختلف المهارات والعلوم من أجل الارتقاء بكامل منظومة التعليم في العديد من المجتمعات في مختلف دول العالم.