«مسرعات دبي المستقبل»: فرص لـ 7 شركات في تقنيات التعليم

دبي (الاتحاد)

نظمت «مسرعات دبي المستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، برنامجاً خاصاً، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، استضافته «منطقة 2071» بمشاركة 7 شركات ناشئة متخصصة في مجال تطوير تقنيات التعليم، استعرضت خلاله حلولها ومشاريعها المبتكرة أمام لجنة ضمت ممثلين عن 12 جهة استثمارية من دولة الإمارات والعالم. وساهم تنظيم هذا البرنامج بتوقيع 5 عقود تجارية وصلت قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 14 مليون دولار أميركي، وإطلاق 11 مشروعاً تجريبياً في مجال تطوير التكنولوجيا التعليمية ضمن 538 مدرسة في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك «جيمس ولينغتون»، و«مدارس السلام»، و«جيمس مودرن أكاديمي». وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مسرعات دبي المستقبل حريصة توفير منصة عالمية تمكن رواد الأعمال من عرض أفكارهم ومشاريعهم أمام الجهات الحكومية والشركات، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع، من خلال تحديد المتطلبات الحالية والمستقبلية، والخروج بأفكار جديدة قابلة للتطوير والتنفيذ بشكل فوري.