تعاون بين جامعتي الشارقة ولوبك الألمانية

الشارقة (وام)

ناقشت اللجنة العلمية المشتركة بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية عدداً من الموضوعات الخاصة ببرنامج الدكتوراه المشتركة في مجال الطب الجزيئي للعام الأكاديمي 2020-2021، عبر تقنية التواصل عن بُعد.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتورة غابرييل جيلسين كاسباخ من جامعة لوبيك الألمانية، حيث تم الموافقة على اعتماد عدد من رسائل الدكتوراه في تخصص الطب الجزيئي والمقدمة من الباحثين بجامعة الشارقة للتسجيل في هذا المجال، بالإضافة إلى متابعة إجراءات واستكمال متطلبات مناقشة عدد من الرسائل.