3 مبادرات لدعم الابتكارات في قطاع الفضاء

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت وكالة الإمارات للفضاء 3 مبادرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الفضائي، وذلك ضمن جهود الوكالة لترسيخ الاستدامة في قطاع الفضاء وتعزيز نوعية البرامج والمبادرات التي تعزز من دور الكفاءات والخبرات المواطنة العاملة في القطاع، وللوصول إلى الريادة العالمية في مختلف المجالات العلمية والمعرفية، عبر الاستثمار في المشاريع والأفكار المبتكرة وتطبيقها.

وتتضمن قائمة المبادرات التي ستعمل عليها الوكالة ضمن استراتيجيتها الوطنية، تحديد آلية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الفضائي، حيث ستسهم الآلية في إيجاد الابتكارات، وتعزيزها في منظومة عمل القطاع، خاصة مع الدور المتزايد للابتكارات العلمية في الصناعات الفضائية والأثر الملحوظ لرواد الأعمال واستثماراتهم في منظومة القطاع الوطني، وبهدف وضع تصور عام حول الأهداف التي ستتضمنها مراحل العمل في الأفكار المبتكرة.

وتشمل قائمة المبادرات، تعزيز فرص الاستثمار في مجالات فضائية جديدة لا سيما في مجال الإطلاق، عبر توفير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الفضاء بالاستناد على مواد قانون الفضاء الوطني واللوائح التنفيذية الخاصة بالقطاع، وتعريف رواد الأعمال بالفرص المتاحة حالياً في القطاع، عبر توظيف مفاهيم اقتصاد المعرفة وتوضيح العائد الربحي للمشاريع الفضائية الاستثمارية، والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل، وإطلاق فرص نوعية جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال ضمن الأعمال الفضائي.

تمكين الطاقات الشابة

تتضمن قائمة المبادرات، إطلاق الطاقات الشبابية الإبداعية الإماراتية في مجال الفضاء، من خلال مجلس الشباب الفضائي، وذلك بهدف تمكين الطاقات الشابة من الاطلاع والمشاركة في القرارات الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، ومنحهم الفرصة لقيادة المشاريع الفضائية الطموحة للدولة، وتعزيز إمكانيات وقدرات شباب الإمارات، وتوظيفها عبر مجلس يعنى بمناقشة التحديات الخاصة بهم وبحث الفرص المتاحة واستكشاف المواهب والطاقات التي لها بالغ الأثر في تنمية مهاراتهم.

وشهدت الفترة الماضية، إطلاق وكالة الإمارات للفضاء لمجموعة من البرامج الداعمة للابتكار، منها إطلاق مسابقات وتحديات فضائية بهدف الحصول على أفضل الأفكار المبتكرة وتطبيقها فعلياً ضمن مشاريع فضائية إماراتية، كما يتم تنظيم مجموعة من المخيمات وورش العمل بهدف تقديم أفكار جديدة داعمة لمنظومة قطاع الفضاء، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية التي تستهدف إيجاد بيئة ابتكارية حاضنة للطاقات الوطنية في القطاع وتحقيق التوائم بين الأفكار المبتكرة والجانب الاستثماري.