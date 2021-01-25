86.2 ألف خدمة إلكترونية لـ«المعاشات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تم إنجازها في 2020 بلغت 86 ألفاً و291 خدمة، مقارنة بنحو 99 ألفاً و310 خدمات إلكترونية، خلال عام 2019.

وقالت الهيئة: إن الخدمات المنجزة تضمنت 13 خدمة ذات أولوية، وهي تسجيل جهة العمل، وتسجيل مؤمن عليه، وتسجيل مواطني دول مجلس التعاون، وتسجيل المؤمن عليه من أصحاب المهن الحرة، وتسجيل مواطني دولة الإمارات العاملين في دول مجلس التعاون، وضم مدة خدمة سابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وتقديم ورش توعوية تأمينية، والرد على استفسارات المتعاملين، واحتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، وصرف مستحقات تأمينية، وتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.