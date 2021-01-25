344 مخالفة صحية في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

نفذت بلدية أم القيوين، خلال العام الماضي، حملات تفتيشية على 3067 منشأة غذائية بمختلف مناطق الإمارة، أسفرت عن 344 مخالفة و295 إنذاراً، بسبب عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتلقت 119 شكوى من الجمهور حول الأغذية.

وأكدت البلدية أن الحملات التفتيشية تنفذ بصفة يومية على فترتين صباحية ومسائية، ويتم من خلالها أخذ عينات عشوائية لفحصها في المختبر، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة. وأشارت إلى أن معظم المخالفات التي تقع بها المنشآت الغذائية، تكون بسبب عدم تجديد البطاقة الصحية للعاملين فيها أو عدم نظافة المكان، وعدم الالتزام بارتداء الزي الموحد.