1974 تصريحاً بيئياً في أبوظبي العام الماضي

أبوظبي ( الاتحاد)

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي العام الماضي 1974 تصريحاً بيئياً، بعد إجرائها دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع.

وأوضحت «الهيئة» عبر منصاتها الرقمية أمس أن التصاريح التي تم إصدارها تشمل التصاريح الصناعية والتنموية والتجارية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. مبينة أن التصاريح البيئية يتم منحها كجزء من دورها في الحفاظ على الجودة البيئية، وتكون مبنية على إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع، ووضع شروط التصريح المناسبة لإزالة أو تقليل الآثار.

وأشارت إلى أن التصريح البيئي يعتبر وثيقة ملزمة قانوناً وقابلة للتنفيذ صادرة عنها، وتهدف إلى حماية البيئة وصحة الإنسان من خلال تحديد المتطلبات الملزمة قانونياً لضمان تنفيذ أفضل الممارسات البيئية المتاحة لإزالة أو تقليل الآثار البيئية، أنه يجب الحصول على الترخيص قبل بناء مشروع أو منشأة جديدة، أو عند وجود أي إضافات أو تعديلات على مشروع منشأة قائمة، أو عند إزالة مشروع أو منشأة قائمة.

وأكدت أن المشروعات الكبرى في أبوظبي نجحت في تطبيق الإجراءات التصحيحية لمنع أو الحد من الآثار البيئية السلبية على جودة المياه، وأدت هذه التدابير إلى تحسين جودة المياه.

أشجار القرم

ومن أبرز المشاريع التي خضعت للتعديل، مشروع «طريق أم لفينة»، حيث تم تعديل تصميم الطريق، بحيث يشمل ممرات المياه وزيادة المسافات بين أعمدة الجسر لأكبر مسافة ممكنة، لضمان حركة المياه وحماية وتعزيز أشجار القرم والموائل البحرية، بالإضافة إلى دراسة الممارسات الإنشائية المختلفة لضمان تطبيق أفضل الممارسات، والتي تتضمن استخدام البوارج البحرية في عمليات الإنشاء، كما تم تنفيذ خطة لزراعة أشجار القرم في المنطقة لضمان حماية واستدامة التنوع البيولوجي.

جزيرة المارية

وتم تطوير التصاميم التفصيلية لجسور جزيرة المارية، ودراسة سيناريوهات النمذجة الخاصة بتقييم تأثير بناء الجسور على جودة المياه البحرية، ويتمثل الهدف من ذلك في تحديد أنسب التصاميم وأفضل الممارسات الإنشائية للمشروع، مع ضمان حماية البيئة البحرية وجودة المياه البحرية، وقد ساهمت تصاميم الجسر الجديدة والممارسات الإنشائية المعتمدة في ضمان تدفق المياه في قناة جزيرة الريم وحماية القرم الشرقي.

مياه البحر

وفي إطار دراسات تقييم الأثر البيئي، تم اعتماد قناة تصريف للمياه المرتجعة من محطة الطويلة لتحلية مياه البحر بطول 3 كيلو مترات، مع تصميم يتميز بتعدد نقاط التصريف وفقاً لمخرجات دراسة النمذجة وأفضل المعايير البيئية العالمية لتخفيف الآثار البيئية، كما يتم استخدام سواتر الطمي خلال العمليات الإنشائية البحرية لتفادي أي تدهور للبيئة البحرية، والحد من التأثير على الكائنات البحرية المحيطة.

«جوجنهايم - أبوظبي»

خضع متحف جوجنهايم - أبوظبي، لإجراءات تصحيحية للحد من الآثار البيئية السلبية، حيث تم تصميم المشروع وتحديد الطرق الإنشائية لضمان حماية البيئة البحرية وجودة المياه، من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية المتاحة، ودراسة السيناريوهات المختلفة للآثار البيئية المحتملة، ومنها تعديل تصاميم كاسر الأمواج لضمان حركة المياه في القنوات، والحماية من التغيرات المناخية، ووضع المعايير والممارسات الخاصة بالعمليات الإنشائية، لضمان الالتزام ببروتوكولات الضوضاء تحت الماء، وتأهيل منطقة المشروع لتصبح معلماً ثقافياً في بيئة مستدامة.

الممارسات الزراعية في «خليفة للنخيل»

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي محاضرة علمية افتراضية حول «الممارسات الزراعية الجيدة وآلية الحصول على شهادة (غلوبال غاب)»، قدمها الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة مدير الشؤون الفنية والدراسات في الإدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي من المملكة العربية السعودية، بمشاركة 75 شخصاً هم نخبة من المزارعين والمنتجين والأكاديميين والمختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور، يمثلون 12 دولة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، بأن هذه المحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، في إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية والتوعية بالممارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين المزارعين وتحسين جودة التمور. معرباً عن تقديره للجهود العلمية والمهنية التي يقدمها الدكتور رمزي أبوعيانة في تطوير الإدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي في المملكة العربية السعودية.

وأشاد المحاضر بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم.

«رخصة السلامة الذكية» بدبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برامج معتمدة إلكترونياً للتدريب على السلامة وجاءت الباقة الأولى لهذه البرامج التدريبية بدءاً بمؤسسة القطارات بالهيئة في 16 مارس 2019 تحت اسم برنامج ترخيص السلامة الذكية «S2L».

وقالت المهندسة ندى جاسم مديرة إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة : «أكمل البرنامج في المرحلة الأولى تدريب 3343 مشاركاً من موظفي المقاولين من مختلف الجنسيات واللغات والشرائح السكانية، والآن سينتقل البرنامج إلى المرحلة الثانية التي تهدف إلى تغطية موظفي الهيئة».