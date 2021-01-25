100 مليون درهم لتطوير طريق سيح شعيب الفاية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن إنجازهما كافة أعمال مشروع تطوير طریق سیح شعیب – الفاية (E75) إلى طريق مزدوج من تقاطع طريق محمد بن راشد (E311) إلى تقاطع شارع الإمارات (E611)، وذلك بتكلفة تقارب 100 مليون درهم.

وأنجز الطرفان المشروع، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة أدنوك، وبلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأشار المركز إلى أن المشروع سيرفع كفاءة الطريق، ويسهل حركة المرور ونقل البضائع من وإلى مدينة أبوظبي، حيث يعد طريق الفاية سيح شعيب E75 من الطرق الرئيسة للشاحنات بين دبي وأبوظبي والعين.

وأوضحت شركة «مساندة» أن المشروع تضمن تطوير طريق سيح شعيب – الفاية (E75) في المنطقة الواقعة بين تقاطع طريق محمد بن راشد (E311)، وتقاطع شارع الإمارات (E611) بطول عشرة كيلو مترات.

وبينت الشركة أن المشروع تضمن أيضاً تنفيذ ازدواج الطريق بمسارين مع جزيرة وسطية، إضافة إلى تطوير التقاطع القائم على طريق (E611)، عبر تنفيذ معبر سفلي، وتمديد النفق القائم بحيث يسمح بحركة المرور في الاتجاهين بشكل منفصل، كما اشتمل على تمديد نفق عبور الجمال، وإزالة الدوار القائم حالياً عند منطقة الغدير، وإنشاء دوار جديد يحقق إمكانية الوصول والربط مع كل من منطقة الغدير القائمة والمخططات المستقبلية للمنطقة، إلى جانب تطوير شبكة إنارة الطريق، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.