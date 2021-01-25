«الموجه الإيحابي» في شرطة الشارقة

الشارقة (وام)

نظم فرع المنظمة الدولية للكوتشيج «ICF» في روسيا، ندوة عبر الاتصال المرئي تحت عنوان «الكوتشينج في المؤسسات الحكومية - رحلة شرطة الشارقة في الكوتشينج»، اطلعت خلالها على تجربة القيادة العامة لشرطة الشارقة في التوجيه «Life Coaching»، كمقارنة معيارية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تحسين جودة الحياة، وذلك بمشاركة مجموعة من الموظفين من مختلف المؤسسات الحكومية في روسيا، والملازم علياء السركال مديرة فرع شؤون التعلم بإدارة الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة، والكوتش ليندا ماكلوجلن.

واستعرضت السركال بعض الوظائف التي قد تسبب الإجهاد الوظيفي، وتحول دون أداء الموظف لمهامه الوظيفية بالشكل المطلوب، لذا تبنت القيادة العامة مبادرات كثيرة للسعادة الوظيفية وجودة الحياة في بيئة العمل لمعالجة هذه المشكلات عن طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ومنها تأهيل كوتشز من موظفي القيادة يقدمون التوجيه للموظفين بشكل مباشر بهدف تطوير وتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الحياة لتحقيق التوجهات والغـايات المنشودة.

من جانبها، أوضحت الكوتش ليندا ماكلوجلن مراحل تطبيق دورة «الموجه الإيجابي المعتمد»، والتي تعد أول دورة باللغة العربية معتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشينج «ICF» نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات.