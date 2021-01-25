الوجهات الحديثة فضاءات نابضة.. دبي أيقونة السياحة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

نجحت دبي في تنويع عوامل الجذب السياحي، وتقديم خيارات عديدة أمام السياح من داخل الدولة وخارجها، وتمزج بين الأصالة والتاريخ والحداثة والتطور. وإلى جانب المواقع التاريخية في الشندغة وحي الفهيدي والسيف، والبستكية، تزخر الإمارة بالعديد من المناطق والمعالم السياحية العصرية المفتوحة، التي باتت تشكل وجهات رئيسة للزوار على مدار العام، خاصة في الموسم الشتوي الذي يبدأ من أكتوبر، وينتهي في أبريل من كل عام. وتناغماً مع استراتيجيتها السياحية، والتي تهدف إلى جذب 23 مليون سائح بحلول عام 2025، تواصل دبي التوسع في توفير تجارب استثنائية ومميزة للزوار الدوليين والمحليين، وزيادة جاذبية المدينة لدى شرائح مختلفة من الجمهور المستهدف في شتى أنحاء العالم، وذلك من خلال التوسع في تنويع معالم الجذب والاستثمار في مشاريع سياحية مبتكرة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية. ومن بين أبرز هذه الوجهات العصرية الحديثة التي باتت تزين المشهد السياحي والعمراني لدبي في السنوات الأخيرة، وتحظى بإقبال كبير من سكان الإمارة وزائريها، تأتي وجهات لامير وبلوواترز وسيتي ووك والممشى وكايت بيتش، وذلك لما توفره لزائريها من تجربة متكاملة تناسب العائلات والأفراد، بدايةً من الأنشطة الترفيهية والرياضية والمغامرات الشاطئية، وصولاً إلى المطاعم والإقامة الفندقية والاستمتاع بتجارب التسوق، خاصة خلال الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، الذي يشمل فعاليات وأنشطة وتجارب مميزة في مختلف أنحاء دبي تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية للإمارة، والتي يتصدرها سنوياً مهرجان دبي للتسوق.

برواز دبي

يُعد «برواز دبي» واحداً من أحدث المعالم الثقافية على مستوى إمارة دبي، ويُشكل صرحاً بارزاً يؤطر إطلالاتٍ ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن «بروازٍ واحد»، ليصبح جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر.

ويبلغ ارتفاع ضلعي «برواز دبي» 150 متراً بعرض 93 متراً، ليشكل الفراغ القائم بين الضلعين صورة جميلة لمدينة دبي واضحة المعالم ومن علو شاهق، بحيث ينقل من جهة: الأبراج والمباني الشاهقة باتجاه شارع الشيخ زايد، لترمز إلى مدينة دبي الحديثة، فيما تطل الجهة الثانية من البرواز على معالم لمناطق ديره، أم هرير والكرامة، والتي ترمز إلى دبي القديمة، حيث يوصف بالتحفة المعمارية والهندسية التي تزين منطقة وحديقة زعبيل بهندستها الراقية وشموخها كشموخ نخلة تمتد جذورها في أعماق أرض الإمارات الطبية.

بلوواترز

تشكل جزيرة «بلوواترز» وجهة مائية استثنائية ومعلماً فريداً يضج بالحياة، ويزين المشهد العمراني لدبي بلمسة ساحرة تجذب أولئك الذين يتطلعون إلى تجربة غنية بخيارات ترفيهية لا حصر لها، حيث تمزج أسلوب العيش على الجزيرة مع روعة الحياة في المدينة لخلق تجربة لا مثيل لها للمقيمين والزوار.

تقع جزيرة «بلوواترز» التي تم افتتاحها للزوار في نوفمبر 2018، على بُعد 500 متر من الساحل قبالة «ذا بييتش»، وهي وجهة عائلية نابضة بالحياة تزخر بمجموعة متنوعة من الأماكن والتجارب المميزة التي تحاكي جميع الأذواق. وتحتضن الجزيرة عجلة «عين دبي»، وهي أعلى عجلة ترفيهية في العالم بارتفاع أكثر من 250 متراً، ومن المقرر أن تصبح واحدة من أكبر معالم الجذب السياحي في العالم، إلى جانب ما تقدمه الجزيرة من مرافق سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية حصرية. وتتصل جزيرة «بلوواترز» بالمدينة عبر طريق مباشرة إلى شارع الشيخ زايد، مع جسر للمشاة بطول 265 متراً يربط الجزيرة بالمزيد من الفرص الترفيهية في «ذا بييتش»، و«جميرا بيتش ريزيدنس». وإلى جانب عين دبي، تضم الجزيرة كذلك مسرح «ذا روتوندا» الذي يقع ضمن قبة دائرية مميزة مستوحاة من البانثيون الشهير في روما، ويوفر 500 مقعد مع إطلالات بمحيط 360 درجة، تتيح مشاهدة أروع العروض الحية، إلى جانب متحف «مدام توسو» المتوقع افتتاحه قريباً، وكذلك ثاني فندق في العالم يحمل علامة فندق «سيزرز بالاس»، الفندق الأيقونة من لاس فيجاس، والذي يضم 416 غرفة، و80 شقة فندقية، و79 جناحاً.

لا مير تنبض بالحياة

تقع وجهة «لا مير» الشاطئية على امتداد شاطئ رملي يقارب طوله 2.5 كيلومتر في منطقة «جميرا 1»، وجمعت فيها بين روعة التصميم العصري والبساطة الراقية، مع مزيج فريد يضم 97 متجراً ومطعماً ومقهى، والعديد من خيارات التسلية والترفيه والضيافة والإقامة العصرية. وتشتمل وجهة «لا مير» على ثلاثة مواقع، هي: «لا مير ساوث»، و«لا مير سنترال» التي تضم المتنزه المائي «لاجونا»، و«لا مير نورث»، وتحتضن «لا مير» أيضاً صالات سينما، و«هوا هوا»، مدينة لعب الأطفال الأولى من نوعها خارج شرق آسيا. كما يشتمل المجمّع على فنادق فاخرة، مثل «روف لا مير بييتش» الذي تم افتتاحه حديثاً، وساحات نابضة بالحركة النشطة فيها متاجر ومطاعم فاخرة، بما يتيح مجالاً أمام المقيمين للاستمتاع بمجموعة واسعة من المرافق والخدمات المريحة. وتمتد وجهة «لا مير» على أكثر من 13.4 مليون قدم مربعة من الأراضي القائمة والمستصلحة، وتقوم فكرتها على توظيف الأشياء التي تدفعها أمواج البحر صوب الشاطئ، مثل ألواح الخشب والمعادن الصدئة والبراميل، لابتكار مواقع ذات مشاهد استثنائية رائعة تعكس أجواء البحر الأبيض المتوسط.

وتتجلى هذه الفكرة في تصميم الوجهة المتموج، وعمارتها وديكوراتها التي توفر مساحات هادئة تشعر الناس بالاسترخاء بمجرد دخولهم إليها، كما يمكن للزائرين استئجار المقاعد الشمسية، والغرف النهارية الهادئة المظللة بأشجار النخيل، وممارسة الرياضات البحرية في مختلف أنحاء الوجهة.

كايت بيتش

يُعتبَر «كايت بيتش» من أشهر وأفضل الشواطئ المجانية في دبي، حيث الاسترخاء، وتناول أشهى الأطباق وممارسة الرياضات المائية، واستئجار معدّات عالية الجودة على طول الشاطئ. وتتوافر في كايت بيتش مجموعة مميّزة من النشاطات المائية لمحبّي التزلج الشراعي والتجديف، إلى جانب مسار المشي «كايت بيتش» الذي يمتد على مسافة 14 كلم.

بوكس بارك

يقدم تجارب تسوق فريدة وخيارات طعام متميزة ضمن قالب عصري، وتمتد على مساحة 1.2 كيلومتر في شارع الوصل، وتستوحي الوجهة الجديدة تصاميمها من مشاريع التجديد الحضرية، وتجمع أحدث المفاهيم المعمارية اليابانية من خلال إضفاء لمسات جمالية على حاويات التخزين. والمشروع يسوده طابع صناعي يتجلى في تفاصيله كافة، من التصميم إلى التجهيزات والمساحات المفتوحة.

الممشى

يقدم ممشى جميرا بيتش ريزيدنس، الوجهة الشاطئية الشهيرة في دبي تجارب استثنائية تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة كافة، انطلاقاً من العروض الترفيهية داخل الصالات، وصولاً إلى خيارات الطعام

ويتمتع هذا المكان بجاذبية أبراجه الـ36 المطلة على البحر مع سوق «الممشى»، بالإضافة إلى الفعاليات التي يشهدها الممشى على مدار العام، ما يزيد من جاذبيته وروعته.

سيتي ووك

تُشكل وجهة «سيتي ووك» المقامة على مساحة 13 ألف متر مربع تقريباً، وجهة عصرية مميزة في الهواء الطلق بتصميم مبتكر، تضمّ شوارع للمشاة على الطراز الأوروبي، ومئات المتاجر والمطاعم وتجارب الترفيه الحصرية والفعاليات التي تقام بين مبانيها الـ 34 منخفضة الارتفاع، وشوارعها العريضة المزدانة بالأشجار المنسقة، والتي تعرض إبداعات فن «ستريت آرت» العصرية من اللوحات الجدارية الفنية المذهلة. وتعدّ «سيتي ووك» وجهة مفضلة للعائلات، وتوفر لهم موقعاً مثالياً للسكن والتسوق والترفيه، وقضاء وقت ممتع في بيئة اجتماعية مريحة.

وصممت «سيتي ووك» على طراز مدينة متكاملة، وبرزت بأسلوبها المفضل لحياة المقيمين والسياح الذين يتطلعون إلى تجربة أفضل وجهات التسوق، وتناول الطعام والتواصل الاجتماعي، وقضاء وقت حافل بالبهجة ضمن أجواء هادئة في قلب المدينة.

ذا جرين بلانيت

تحتضن «سيتي ووك» مجموعة مطاعم عالمية ومنافذ مبتكرة، إلى جانب العديد من الوجهات الترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة، مثل «ذا جرين بلانيت» وهي أول غابة مطرية مغلقة في دبي، توفر للزوار فرصة استكشاف أنواع الحيوانات والنباتات المذهلة التي يحتضنها كوكبنا في رحلة شاملة عبر المنطقة الاستوائية. وتم تصميم «ذا جرين بلانيت» كنظام بيئي مغلق يضم أكثر من 3 آلاف نوع من الحيوانات والنباتات إلى جانب أكبر شجرة داخلية اصطناعية مستدامة في العالم.