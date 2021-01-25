مليون درهم من «الأوقاف» لدعم «المحاكم» و«شرطة دبي»

دبي(الاتحاد)

قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي مليون درهم الى محاكم دبي والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، لمساعدة الغارمين والمتعثرين عن السداد بالقضايا المالية، وذلك تفعيلاً للشراكات الحكومية التي تهدف الي تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وأوضحت المؤسسة أنه تم صرف مبلغ 500 ألف درهم لمبادرة محاكم الخير مع دائرة محاكم دبي لدعم المتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات الشرعية، الذين صدرت ضدهم أحكاماً قضائية من محاكم دبي، وجرى صرف المبلغ من مخصصات الزكاة في المؤسسة.

كما قدمت المؤسسة 500 ألف درهم، إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين مالياً.

وسلم خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر شيكاً بمبلغ 500 ألف درهم إلى إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي، كما استلم العميد مروان جلفار نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، شيكاً آخر بمبلغ 500 ألف درهم.

وقال: إن المؤسسة تسعى من خلال الدعم الدائم لمبادرة محاكم الخير إلى تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، من خلال تقديم يد العون للأفراد الغارمين والمتعثرين عن سداد المستحقات المالية من مختلف الجنسيات، الذين صدرت بحقهم أحكاماً قضائية.

وذكر أن هذا الدعم للمساهمة في مساعدة المعسرين مادياً، ما يفك كربهم ويتم الإفراج عنهم من المؤسسات العقابية وينهي قضاياهم، ويعيدهم لأسرهم، وبالتالي يبدأون حياة جديدة وسط عائلاتهم لخدمة المجتمع.

وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي لا تتدخر أي جهد في سبيل تعزيز دور العمل المؤسسي المستدام، بهدف تفعيل دور الوقف والصدقات في توطيد أواصر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وفتح نافذة أمل جديدة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.