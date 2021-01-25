«تريندز» يبحث تعزيز التعاون مع «بحوث شرطة الشارقة»

أبوظبي(الاتحاد)

زار وفد من «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مركز بحوث شرطة الشارقة، بهدف التعرف إلى ما يقدمه المركز من أنشطة بحثية وفكرية وبرامج تدريبية، والاطلاع على إصداراته المتخصصة في المجال الأمني والشرطي. ضم وفد «مركز تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، المدير العام وعمر النعيمي المدير التنفيذي، وأحمد محمد الأستاد، رئيس قطاع البحث العلمي المستشار العلمي للمركز. وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الإصدارات العلمية، والتعاون في تنظيم البرامج التدريبية التي تستهدف الارتقاء بالمهارات البحثية والمعرفية لموظفي المركزين وباحثيهم. إضافة إلى التعاون في إجراء استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية التي تستهدف التعرف على آراء أفراد المجتمع تجاه القضايا المختلفة.

وكان في استقبال وفد «تريندز» العميد الدكتور خالد حمد الحمادي، مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، الذي قدم نبذة تعريفية عن طبيعة أنشطة المركز ومجالات العمل التي يركز عليها.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع مركز بحوث شرطة الشارقة، الذي يعد واحداً من أهم مراكز البحوث والدراسات ليس في الإمارات فقط، وإنما في منطقة الخليج والشرق الأوسط بوجه عام أيضاً. وأشاد العلي بالمخرجات البحثية والعلمية لمركز بحوث شرطة الشارقة، التي تتسم بالرصانة والموضوعية والمصداقية والأصالة والجدية في تناول الموضوعات والقضايا التي تتناولها. وأشار العلي إلى أن «تريندز» يضع ضمن أولوياته الانفتاح على مراكز البحوث والدراسات والتفكير، سواء داخل الإمارات أو خارجها، وتعزيز التعاون والشراكة معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأهدى الدكتور محمد العلي نسخة من أحدث إصدارات «مركز تريندز» العلمية من كتب وسلاسل علمية متخصصة لمركز بحوث شرطة الشارقة، كما قدم درع «تريندز للتميز» أيضاً، تقديراً لدوره الحيوي في دفع مسيرة البحث العلمي، وخدمة المجتمع.