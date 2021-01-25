تحذير من التدفئة في الأماكن المغلقة بعجمان

عجمان(وام)

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم، وأهمية الحرص على التقيد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضحت أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة مثل الفحم والحطب، والتي ينتج عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه في مكان غير جيد للتهوية خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة.

وناشدت الأسر كافة عند استخدام الحطب: يجب إشعال النار في موقع جيد مع ضرورة تهوية المكان وإطفاء الفحم بعد استخدامه، وعدم إشعال النار في الأماكن المغلقة لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة، وإغلاق أجهزة التدفئة الكهربائية أثناء النوم، وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها، حفاظاً على سلامتهم.