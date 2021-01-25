العصيمي أول سفير لـ «اليونيسف» في الإمارات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» تعيين ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، كأول سفير لها من الإمارات، جاء ذلك، خلال حفل توقيع أقيم اليوم في دبي، بحضور ممثل اليونيسف في منطقة الخليج.

وأوضحت المنظمة الدولية أن اختيار العصيمي سفيراً لها على ضوء ما قدمه من جهود على مدى عقود من أجل الطفل، سواء على مستوى الإمارات، أو في عدة بلدان ومناطق أخرى، والتي عبر من خلالها بوضوح عن التزامه بدعم حقوق الطفل عبر مختلف المناصب التي تقلدها، ويشغل ماجد العصيمي أيضاً عضو المجلس الاستشاري للأولمبياد الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في الإمارات.

وبهذه الخطوة، ينضم العصيمي إلى فريق مميز من سفراء اليونيسف حول العالم تتركز مهمتهم في نقل صوت الطفل إلى صُنّاع القرار، ويسهمون بشكل فعّال في الوصول إلى قلوب الناس وعقولهم لضمان أن ينال الطفل كافة حقوقه.

وتعليقاً على اختياره سفيراً وطنياً لمنظمة اليونيسف، قال ماجد العصيمي: «يسعدني ويشرفني أن أكون أول سفير وطني لليونيسف من الإمارات، وآمل أن أتمكن من الإسهام بكامل طاقتي في تحقيق الأهداف النبيلة لهذه المنظمة الدولية، يتزامن اختياري لهذه المهمة النبيلة مع اكتمال استعداداتنا لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للجنة البارالمبية الآسيوية للسنوات الأربع القادمة؛ بالإضافة إلى ذلك، تتماشى مهمتنا أيضاً مع أهداف اليونيسف من حيث توظيف الرياضة في تمكين الأطفال والشباب أصحاب الهمم للتغلب على الإعاقة، وتعزيز اندماجهم الاجتماعي».

وأكد العصيمي أن الإمارات تقدم نموذجاً يحتذى في مجال العناية بالأسرة والطفل، من خلال مختلف الأجهزة المعنية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في حين أقرت الدولة العديد من المبادرات والقوانين والتشريعات التي تم سنها من أجل ضمان الحماية الكاملة للطفل، ومن أهمها قانون «وديمة».

من جانبه، قال الطيب آدم، ممثل اليونيسف في منطقة الخليج: «تعيين ماجد العصيمي سفيراً وطنياً لليونيسف في الإمارات خطوة جديدة تدعم جهودنا الحثيثة في السعي لضمان حقوق الأطفال، خاصة أشدهم حاجة للدعم»، وأضاف: «لدينا العديد من الفرص والفعاليات هذا العام - بما في ذلك الحملة الرمضانية للأطفال، ومعرض إكسبو 2020 دبي، من بين العديد من الفعاليات التي نسعى من خلالها لنشر الوعي حول حقوق الأطفال».