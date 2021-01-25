1974 تصريحاً «بيئياً» في أبوظبي العام الماضي

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي، العام الماضي، 1974 تصريحاً بيئياً، بعد إجرائها دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع.

وأوضحت «الهيئة» عبر منصاتها الرقمية أمس، أن التصاريح التي تم إصدارها تشمل التصاريح الصناعية والتنموية والتجارية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. مبينة أن التصاريح البيئية يتم منحها كجزء من دورها في الحفاظ على الجودة البيئية، وتكون مبنية على إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع، ووضع شروط التصريح المناسبة لإزالة أو تقليل الآثار.