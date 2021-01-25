بيان حول افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل

تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي حالياً بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

وقد تأثرت عملية فتح السفارة في الوقت الراهن بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة «كوفيد - 19»، ونأمل أن يتحسن الوضع، وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريباً، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم.