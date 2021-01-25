100 مليون درهم لتطوير طريق سيح شعيب الفاية (E75)

أبوظبي ( الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، اليوم، عن إنجازهما لكافة أعمال مشروع تطوير طریق سیح شعیب – الفاية (E75) إلى طريق مزدوج من تقاطع طريق محمد بن راشد (E311) إلى تقاطع شارع الإمارات (E611)، وذلك بتكلفة تقارب الـ 100 مليون درهم.

وأنجز الطرفان المشروع بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة أدنوك، وبلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.