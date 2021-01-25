شرطة أبوظبي تحذر الشباب من مخاطر المخدرات

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة عن بعد بعنوان "عالم المخدرات وكيفية وقاية الشباب منها" ، ضمن خدمة التوعية والتثقيف الأسري، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية.

وقدم النقيب يوسف الحمادي من مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي - خلال المحاضرة - تعريفا حول المخدرات وأسباب انتشارها، وأسباب انزلاق الشباب فيها، والعوامل المؤدية للتعاطي، وطرق الوقاية من المخدرات.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالتوعية بمخاطر هذه الآفة حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، ومواكبة التطور لمواجهة أساليب مروجي المخدرات بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محليا وإقليميا ودوليا، وتكثيف الجهود لتجفيف منابعها والتصدي لمخاطرها.

ولفت إلى أن مكافحة المخدرات تعتبر مسؤولية مجتمعية.. معتبرا الأسرة خط الدفاع الأول في التصدي للآفة .. مؤكدا أهمية تعزيز التوعية والتثقيف بين طلبة الجامعات بصفتهم قادة التغيير نحو المستقبل.



