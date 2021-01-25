الهلال الأحمر يطلق الدورة الـ 7 «عون» للخدمة المجتمعية

بدرية الكسار( أبوظبي)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جائزة عون للخدمة المجتمعية في دورتها السابعة، على مستوى جامعات ومدارس الدولة للعام الدراسي 2020-2021، وإضافة أصحاب الهمم للفئات المشاركة في فعاليات الجائزة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وفي هذا العام سيكون موضوع الجائزة: مساندة الفئات الضعيفة.

وأكد سالم الريس العامري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليوم، اهتمام القيادة العليا للهيئة بتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات التعليمية كافة، ونظراً للنتائج المبهرة التي حققت في الأعوام الماضية، تمت مضاعفة قيمة الجائزة لتصبح ثلاثة ملايين درهم، كما تم تعديل معايير تحكيم الجائزة لتتناسب مع أصحاب الهمم في ظل الظروف الحالية.

وأضاف: «في هذا العام حرصنا على توسيع نطاق الجائزة لتشمل أصحاب الهمم باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع والساحة الطلابية، ويمتلكون مهارات وقدرات يمكن توظيفها لخدمة العمل الإنساني والتطوعي بصورة عامة، كما تم رفع قيمة الجائزة إلى الضعف لتصبح 3 آلاف درهم»، معرباً عن أمله في أن تكون الجائزة في دورتها السابعة أكثر تميزاً وثراءً في المشاركات والنتائج المرجوة.



