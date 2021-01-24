الإسكان يتصدر قائمة أولويات القيادة الرشيدة

هالة الخياط (أبوظبي)

تضع القيادة الرشيدة في دولة الإمارات موضوع الإسكان على رأس سلم أولوياتها لتحقيق التنمية في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشها أبناء الإمارات، إيماناً منها بأن المواطن هو حجر الأساس في تقدم الوطن واستقراره.

وشهد العام الماضي اهتماما منقطع النظير بقطاع الإسكان سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، حيث تم توزيع الأراضي للبناء، وتقديم الدعم المالي والقروض الميسرة، بالإضافة إلى تشييد الوحدات السكنية، وتذليل كل الصعاب لتوفير كل متطلبات المواطنين من سكن ملائم يراعي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

وتبذل لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة جهودا كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن الحديث والعصري، وشيدت خلال السنوات الأخيرة الكثير من المشروعات الحيوية والتنموية في مناطق الدولة كافة لتحقيق الاستقرار وإسعاد المواطنين.

ويعتبر إنجاز الأعمال الإنشائية لـ 323 مسكناً للمواطنين في منطقة «السيوح 16» بالشارقة بتكلفة 400 مليون درهم، امتدادا لحزمة المشروعات الحيوية التي تنفذها اللجنة في مناطق الدولة كافة، ومن شأنها جميعا أن تحقق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي للمواطنين من خلال تصاميم المساكن ومخططات الطرق والمنشآت الخدمية، وتراعي في تنفيذها أحدث التصاميم المعمارية التي تواكب التطور الحضاري والنهضة الشاملة في الدولة.

وخلال العام الماضي أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مشروع الأعمال الإنشائية لمدينة الشيخ محمد بن زايد الإسكانية في إمارة الفجيرة بتكلفة مليار و900 مليون درهم، وتتضمن 1100 فيلا في المدينة.

وتتميز مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية في الفجيرة بشبكات بنية تحتية متطورة، وتضم طرقات بطول 40 كيلو مترا، وشبكة كهرباء طولها 139 كيلو مترا علاوة على شبكة إنارة للطرقات تحتوي على 858 عمودا إضافة إلى مد شبكة مياه الشرب بطول 58 كيلو مترا وشبكة تصريف مياه الأمطار طولها 13 كيلومترا.

ومن المشاريع التي تنفذها اللجنة حاليا واعتمدتها خلال العام الماضي مشروع بناء 379 مسكنا بمنطقة الخوانيج في دبي بكلفة 501 مليون درهم. بالإضافة إلى متابعة العمل في مشروع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في الفجيرة، ومن المتوقع أن ينتهي خلال العام الحالي، بكلفة 865.9 مليون درهم، ويضم المشروع 292 سريرا، ويتميز بقدرته العالية على التعامل مع حالات الكوارث والحوادث الكبرى.

كما تم اعتماد تنفيذ مشروعين بيئيين بقيمة 119 مليون درهم، الأول لإعادة تأهيل مكب جلفار في رأس الخيمية، بكلفة 61.3 مليون درهم. والثاني إنشاء محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي في دبا الفجيرة، وإعادة تأهيل المكبات في مناطق الحيل وضدنا والبدية والحلاة في الفجيرة بكلفة تبلغ 57.7 مليون درهم.

وتنفذ اللجنة مشروعات طرق وإنارة وشبكات ومحطات لصرف مياه الأمطار، في مناطق مختلفة بالدولة، وصلت كلفتها إلى 503 ملايين درهم، منها إنشاء طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مرورا بالمدام حتى منطقة الشويب (المرحلة الثالثة) ب 183.1 مليون درهم، وإنجاز طرق وأعمال إنارة وشبكات ومحطات لصرف مياه الأمطار في مناطق مختلفة بقيمة 319.9 مليون درهم.