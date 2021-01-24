حصة بوحميد: «تحقيق أمنية» تعمم السعادة

أبوظبي (وام)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية الدور الإنساني والمجتمعي الذي تؤديه مؤسسة «تحقيق أمنية»، من خلال تعميم السعادة لدى الأطفال المرضى، وترسيخ الإيجابية على نطاق المجتمع، وتحفيز روح المبادرة والتعاون والتكاتف والإنجاز تحت مظلة العمل الإنساني بلا حدود.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة، في مكتبها وفد مؤسسة «تحقيق أمنية»، برئاسة هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبحضور حمدان كرم الكعبي عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة «تحقيق أمنية».

ونقل أعضاء الوفد تحيات حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيسة الفخرية لمؤسسة «تحقيق أمنية»، إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وفريق العمل بالوزارة لمساهماتهم المتواصلة مع المؤسسة، ودعمهم المُستمر لأعمالها ومبادراتها، الأمر الذي ساهم في تمكينها من بلوغ أهدافها وتأدية رسالتها الإنسانية النبيلة بتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

واطّلعت الوزيرة، خلال اللقاء، على أهم إنجازات المؤسسة خلال السنوات العشر الماضية من مسيرتها في الدولة وخططها الإستراتيجية المستقبلية الرامية إلى تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المرضى داخل وخارج الدولة، ودعم ومواكبة جهود القيادة الرشيدة في خدمة الإنسانية للوصول إلى الريادة وإثراء العمل الإنساني على الصعيد العالمي.

وفي نهاية الزيارة، قدّم الوفد درع المؤسسة التذكاري إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وهو من تصميم أطفال مؤسسة «تحقيق أمنية»، وتمكنت المؤسسة من تحقيق أكثر من 4700 أمنية منذ تأسيسها لأطفال مصابين بأمراض مستعصية لأكثر من 51 جنسية خلال السنوات العشر الماضية، والتي تمت من خلال الشراكات الإستراتيجية للمؤسسة والدعم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد.