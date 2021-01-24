«مجتمعية رأس الخيمة»: التزام تام في حفلات الزفاف

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن التزام قاعات وحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة بنسبة 99% بالاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك منذ بدء جائحة «كوفيد - 19» وحتى الآن.

وأكدت أنها ومن خلال زياراتها الميدانية الموجهة إلى مختلف صالات وقاعات الأفراح والمنازل بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، فقد كشفت عن التزامها التام بالمسؤولية الوطنية للمساهمة من جانبها في دعم الجهود في الحد والقضاء على «الجائحة».

وقال العقيد دكتور راشد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية لـ«الاتحاد»: إن الشرطة المجتمعية وبالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة تمكنت من تنفيذ نحو 457 زيارة ميدانية لمختلف صالات وقاعات الأفراح والمناسبات في مختلف أنحاء الإمارة، ونحو 120 منزل، حيث يتم الإشراف على كافة المناسبات الخاصة التي تنظم من قبل الأفراد للتأكد من مدى التزامهم بالتعليمات الصادرة حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».