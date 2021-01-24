«ألف للتعليم» تطلق تطبيقاً لتعليم اللغة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «ألف للتعليم» الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، تطبيق «أرابيتس»، وهو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الراغبين في تعلم اللغة العربية على تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة والتحدث والاستماع باللغة العربية.

وبالرغم من انتشار اللغة الإنجليزية لغة للتواصل بين المقيمين في دولة الإمارات، فإن الفهم الجيد لأسس اللغة العربية يُعد ميزة إضافية تيسّر النجاح في مجال الأعمال والدراسة على حدّ سواء. لذلك تستهدف شركة ألف للتعليم أكثر من ستة ملايين مقيم غير ناطق باللغة العربية ممن يعملون في الدولة.ويأتي إطلاق التطبيق بعد أن طورت «ألف للتعليم»، من خلال منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي ساعدت الطلاب على تحقيق نتائج تعليمية أفضل في المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وكندا.

من جانبها، قالت الدكتورة أبرار عبد النبي، رئيسة قسم تطبيق أرابيتس وتقنيات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية: تم تصميم تطبيق «أرابيتس» من قبل خبراء في مجال التعليم وخبراء علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في اللغة العربية لمساعدة متعلمي اللغة على ممارسة وتحسين مهاراتهم بطريقة تتناسب مع قدرات كل فرد.