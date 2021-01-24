«الشارقة للتعليم» يطلق مناهج «العلم نور»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشارقة للتعليم، وفي إطار تكامل رؤاه التربوية في تعزيز المواد التعليمية الموجهة لفئة كبار السن، مبادرته «مناهج العلم نور» مع بداية العام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وتُعد المبادرة ذات أبعاد تعليمية؛ كونها تطرح المناهج التعليمية المتطورة لمرحلة كبار السن في واحدة من المبادرات الاستباقية لمجلس الشارقة للتعليم، والهادفة إلى تقديم عددٍ من المواد الدراسية للفئة المستهدفة، وهي كبار السن من الفئة العمرية فوق العشرين عاماً.

وتتميز «مناهج العلم نور» ببنائها خصيصاً للفئة المستهدفة ضمن ثلاثة مستويات مختلفة، حيث تم تأليفها من قبل مجموعة من الأكاديميين والتربويين من ذوي الخبرة في إعداد المناهج.

وعلاوة على ذلك، تم اعتماد تلك المناهج من جامعة الشارقة. وتدعم هذه المواد حاجات المتعلمين المعرفية والمهارية والاجتماعية، وتستجيب لاهتماماتهم من خلال اكتساب المهارات الأساسية، بما يزيد من قدرتهم على استخدامها وسيلة رئيسة للاتصال.