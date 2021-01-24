اتفاقية تعاون بين بوليتكنك أبوظبي و«جال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور رياض المهيدب عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، العضو المكلف بإدارة المعهد التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن اتفاقية جديدة لدعم برامج رعاية واستقطاب وتعيين الطلبة المواطنين في مجالات الدعم اللوجستي وصيانة الطائرات، وهي الاتفاقية التي أبرمها الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي التابع للمعهد ضمن منظومة «أبوظبي التقني»،

ومحمد سعيد الخميري الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إيرواسبيس لوجستكس (جال)؛ بهدف تمكين وتدريب طلبة بوليتكنك أبوظبي، وتأهيلهم للعمل في مختلف المواقع التابعة للشركة، وذلك ضمن منظومة واستراتيجية «أبوظبي التقني» لصناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة، وحرص شركة جلوبال إيرواسبيس لوجستكس (جال) على استقطاب خريجي البوليتكنك للعمل في هذا القطاع الحيوي الهام، وهو الأمر الذي ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم توقيع الاتفاقية عبر الاتصال المرئي بحضور عدد من المسؤولين.

وأوضح الدكتور رياض المهيدب أن الاتفاقية -التي تم توقيعها عن بُعد- وضعت لتعزز الخطط المستقبلية ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة القادمة، مشيداً بأهدافها والتي منها توظيف 22 خريجاً من بوليتكنك في شركة جال، وكذلك فتح المجال لتوظيف ما يقارب 60 خريجاً من بوليتكنك، إضافة إلى 38 خريجاً من بوليتكنك تم توظيفهم بالفعل مؤخراً في شركة جال، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح آفاق التعاون المشترك بين المؤسستين، وتتماشى مع استراتيجية «أبوظبي التقني» في توفير أعلى معايير الجودة في مناهج التدريس والتدريب والمحاكاة في بوليتكنك أبوظبي، الذي يتميز بنظام أكاديمي مزدوج يضم التعليم النظري والتطبيق العملي، في ظل توفير أحدث المختبرات وورش العمل والتي صممت بأعلى المعايير لتتناسب مع سوق العمل والتطبيق العملي للطلبة في آن واحد.