الدفاع المدني: «إنجاز» إلزامية للمنازل السكنية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت وزارة الداخلية ممثلةً في القيادة العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في منصتي التواصل الاجتماعي «تويتر وإنستغرام»، أفراد المجتمع إلى تركيب أنظمة كاشف الدخان، موضحةً أن إصدار تراخيص المنازل السكنية أصبح مشروطاً، وذلك تماشياً مع قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 61/‏‏2020 لعام 2020، مما يسهم في حماية المنازل السكنية من الحريق وذلك بإلزام ملاك المنازل السكنية بتركيب نظام حصنتك الإلكتروني المعتمد من القيادة العامة للدفاع المدني للكشف المبكر عن الحريق، وتعد شهادة إنجاز المنازل السكنية إلزامية بدءاً من 3 يناير الجاري.

وتهدف القيادة العامة للدفاع المدني من خلال حملاتها التوعوية على مدار العام إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لمواجهة مختلف التحديات والظروف، ومن ضمن تلك الحملات حملة التعريف بقرار إلزامية تركيب جهاز كاشف الدخان «حصنتك» وأهميته، ويمتاز نظام «حصنتك» بتركيب أجهزة حاصلة على شهادات الجودة المعتمدة، وتحديد إحداثيات المنزل بدقة في حال وقوع الحريق، وكشف تلقائي للحريق مع متابعة وصيانة شاملة، وربط مباشر بمركز العمليات للدفاع المدني، ومتابعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.