50 ألف مكالمة لـ «اتصال مرور الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أكد النقيب جابر أسد، ضابط بمركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة، أن مركز الاتصال تلقى خلال العام الماضي أكثر من 50 ألف مكالمة، وحقق نسبة رضا من المتعاملين بلغت 91% في العام الأول من عمله، وحصل على 57 رسالة شكر وثناء على الخدمات المقدمة من قبل المتعاملين.

وقال: إن جائحة كوفيد- 19، زادت من تدفق المكالمات على مركز الاتصال، التي اشتملت على تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالمخالفات المرورية، وغيرها من الحالات، حيث تم خلال العام الماضي حل أكثر من 400 ملاحظة عامة.

جاء ذلك خلال برنامج «أمان يا بلادي»، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، ويبث على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشارقة، والذي خصص لمناقشة دور مركز الاتصال في تعزيز رضا وسعادة المتعاملين.

وكشف الرائد مرزوق خلفان النقبي، مدير فرع حجز المركبات بشرطة الشارقة، عن انخفاض في عدد المركبات المحجوزة خلال العام الماضي، حيث بلغت 931 مركبة، مؤكداً على الدور الهام للمبادرات المرورية التي أسهمت بشكل ملحوظ في تخفيض نسبة المخالفات.

وأكد أن آلية حجز المركبات، وقنوات تقديم الخدمة الخاصة، والفئات التي يمكنها الاستفادة من الحجز المنزلي، متاحة لكل شخص لديه موقف خاص بمركبته، مشيراً إلى تحصيل 50 درهماً عن كل يوم تأخير في استلام المركبة المنقضية فترة حجزها، وبحد أقصى لا يتجاوز الـ5000 درهم، وعدم استفادة السيارات التي يرتكب قائدوها المخالفات المشددة من خدمة الحجز المنزلي.