«دبي القضائي» يطلق الدفعة العاشرة من دبلوم العلوم القانونية

دبي (الاتحاد)

أعلنت إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة العاشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية لمنتسبي القوات المسلّحة. وخلال هذه الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر في مقر المعهد، سيشارك نخبة من المدربين المعتمدين من المؤسسات القضائية والقانونية والجهات ذات الصلة.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «عملنا في المعهد على حشد خبرات مجموعة من شركائنا من أجل تصميم برنامج شامل لدبلوم العلوم القانونية والقضائية المصمم خصيصًا لمنتسبي القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيعتمد برنامج هذا العام على النجاحات المتراكمة التي حققتها الدفعات التسع السابقة، مع ضمان حصول المتدربين على مختلف المهارات والخبرات العملية والميدانية، التي تساعدهم على أداء مهام أعمالهم بجدارة تامة، ومواصلة تحقيق التقدم في مسيراتهم المهنية والتخصصية».

وقالت العنود الحمادي، مدير إدارة التأهيل والتدريب في معهد دبي القضائي: «لقد حققت النسخ السابقة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية للقوات المسلّحة الأهداف المنشودة منها، كما كانت ناجحة بكل المقاييس، ما يعكس التزام المعهد برسالته، ويؤكد أهمية وفوائد الدورات السابقة لمنتسبيها، خاصة بعد وصولنا إلى الدفعة العاشرة.