محمد بن راشد يترأس أولى اجتماعات مجلس الوزراء في 2021

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأحد، أولى اجتماعات مجلس الوزراء في 2021 واعتمد عدداً من القرارات والمبادرات الوطنية، بحسب الحساب الرسمي لحكومة الإمارات على «تويتر».

واعتمد مجلس الوزراء الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات التي تهدف إلى مواكبة الاهتمام العالمي الأخير بدولة الإمارات، ومن خلال أدوات تواصل جديدة ومبتكرة تعمل على تعزيز مكانة الدولة على الصعيد الإقليمي والعالمي، كما اعتمد المجلس سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، والتي تعد إطار عمل يحدد أولويات الإمارات في تعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج.