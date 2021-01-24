محمد بن راشد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة السوداني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اتصالا هاتفيا من فخامة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني جرى خلاله استعراض عدد من المواضيع والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الأهمية المشتركة.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاتصال دعم دولة الإمارات لجمهورية السودان الشقيقة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني الشقيق في ظل قيادته الجديدة، متمنيا للسودان حكومة وشعبا دوام النجاح والتوفيق وصولا إلى أهدافها الوطنية العليا.

إلى ذلك أعرب الفريق أول البرهان عن تقديره البالغ ومجلس السيادة والحكومة السودانية لدولة الإمارات الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على ما تقدمه لبلاده من دعم ومساندة على مختلف الصعد خاصة في مواجهة تحديات وباء كورونا.



