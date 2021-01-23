«تنمية المجتمع بأبوظبي»: دور بارز لرجال الدين في دعم التلاحم المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، لقاءً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رجال الدين من دور العبادة لغير المسلمين وممثلي الجاليات والأندية الاجتماعية في الإمارة، تقديراً لجهودهم في المساهمة المجتمعية والمشاركة الفعّالة عبر تحفيز رعاياهم من أجل المشاركة ضمن الحملة الوطنية التي تشهدها دولة الإمارات للتعافي من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19».

وخلال اللقاء، أعرب معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، عن بالغ تقديره لرجال الدين والجاليات، مؤكداً أهمية التكامل والتلاحم بين كافة أطياف المجتمع في أبوظبي، والذي يعكس ملامح النجاح في التصدي للتحديات الطارئة وتحويلها إلى فرص. كما أثنى معاليه على التجاوب مع التعليمات الصادرة من الدائرة والشركاء في القطاع الحكومي منذ بداية الأزمة إلى يومنا هذا، والذي كان له دور فعّال في وصول دولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مواجهة الجائحة.

وقال معاليه: «نؤكد مواصلة العمل على توفير كافة سبل العيش الكريم لكم ولذويكم، ولقد سعدنا بما لمسناه من تفاعل إيجابي لمشاركة رجال الدين في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، والتي شكلت محفزاً لرعاياهم عبر الرسائل التشجيعية التي وجهوها لأخذ اللقاح، مما يعكس روح الوحدة والتلاحم والثقة التامة في الجهود التي تبذلها الدولة عبر جميع الجهات في سبيل التخطيط المسبق والتعامل المرن مع تطورات الأزمة. تلك الجهود التي ساهمت كثيراً في تحديد مسار عودة الحياة إلى طبيعتها».