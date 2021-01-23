«أشغال الشارقة» تنجز التسوية الترابية لـ 464 قطعة أرض

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أعمال التسوية الترابية لـ 464 قطعة أرض في منطقة الساف بمدينة كلباء، وسلّمتها إلى دائرة الإسكان للارتقاء بالبنية التحتية وتحويلها إلى منطقة متكاملة توفر الخدمات كافة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير الحياة الكريمة، واهتمامه بشؤون المواطنين.

وأكدت الدائرة، أن مدينة كلباء بما تضمه من مشاريع منجزة وقيد الإنجاز وأخرى قيد التخطيط، تحوّلت إلى مدينة تضم الخدمات كافة، إلى جانب كونها مدينة سياحية ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيرة إلى أن المشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة استجابة لاحتياجات الأهالي والمجلس البلدي في كلباء.

