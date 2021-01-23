تعاون بين «القاسمية» والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

الشارقة (وام)

وقعت الجامعة القاسمية والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بمقر الجامعة مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات التدريب والدراسات الإعلامية في الإعلام والاتصال وتبادل الخبرات وتوطيد جسور التواصل والاستفادة من الخبرات المشتركة في التخطيط التدريب الإعلامي المشترك. وقع المذكرة عن الجامعة القاسمية الدكتور عوّاد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة وعن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وطارق سعيد علاي مدير المكتب.

وتضمنت مذكرة التفاهم تعزيز علاقات التعاون في مجالات تبادل التدريب والتطوير الإعلامي لكلا الجانبين للنهوض بالعمل الثقافي والإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لكلا الجانبين كل في مجاله وأدواره واختصاصاته.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتولى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة استقبال طلبة كلية الاتصال من الجامعة لتدريبهم على مهارات العمل في مجال الإعلام والاتصال ومهارات التحرير ضمن دورات وورش عمل إعلامية متخصصة لتعزيز مستوى تأهيلهم وصقل مهاراتهم.

وتعمل مذكرة التفاهم على تلبية الاحتياجات التدريبية والتطويرية في المجالات المختلفة والاستفادة من الخبرات الأكاديمية.