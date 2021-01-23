استشاري الشارقة يطلع على مشاريع «الطرق والمواصلات»

الشارقة (وام)

اطلع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته التاسعة التي عقدت مؤخرا بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر على مستجدات العمل في المشاريع الخدمية التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة في مختلف مدن الإمارة داعيا إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية في الأحياء السكنية وتطوير منظومة خدمات النقل العامة.

ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري بحضور المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون الطرق وعبد العزيز محمد الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات لشؤون المواصلات ومحمد علي الزعابي مدير إدارة الشؤون القانونية.