20 مختبراً حكومياً وخاصاً لفحوص «كورونا» بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حدثت هيئة الصحة بدبي، قائمة المختبرات المعتمدة لإجراء فحوص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، لتصبح 20 مختبراً حكومياً وخاصاً، وشددت «الهيئة» على اقتصار أخذ مسحات الفحص، على بعض المرافق الصحية، وهي: المستشفيات، والعيادات الخارجية المرخصة، ومراكز جراحة اليوم الواحد من الفئتين (ب) و(ج)، ومقدمو الرعاية الصحية المنزلية المرخصون.

وأوضحت «الهيئة»، أن المختبرات المعتمدة لفحوص «كوفيد - 19» تشمل: أجيومكس البرشاء جنوب 2، مختبر مستشفى الجليلة بمدينة دبي الطبية، مستشفى الزهراء الخاصة بالبرشاء، المستشفى الأميركي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز 4، مستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية، يوروفينز بيومينيس بالبدع.

كما تشمل مختبر فرايبورغ الطبي بالكرامة، مختبر مستشفى القرهود بالقرهود، مختبر المستشفى الإيراني بالبدع، مختبر علم الفيروسات بمستشفى لطيفة بعود ميثاء، المختبر المركزي بمستشفى ميدكلينك سيتي بمدينة دبي الطبية، مختبر مدسول الطبي بالمرقبات، المختبر المرجعي الوطني بالبرشاء جنوب 2.

وتضم كذلك بيور هيلث بمطار دبي، يوني لابس بالجميرة، مختبر ستار متروبوليس السريري بالحمرية، مستشفى ثومباي بالقصيص، مختبر فيافيت الجينومي بالبدع، مختبرات يورك التشخيصية بأبراج بحيرات الجميرة.

وشددت «الهيئة» على أن خدمات جمع المسحات تقتصر على بعض مرافق الرعاية الصحية بعد موافقة «الهيئة»، وهي: المستشفيات، والعيادات الخارجية المرخصة كجزء من مجموعات المستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد من الفئة (ب)، (ج)، مقدمو الرعاية الصحية المنزلية المرخصون، وإن مراكز جراحات اليوم الواحد عليها جميع العينات فقط من المرضى الذين تم تحديد موعد لهم، وقبل 72 ساعة من الإجراء الطبي المقرر.

4 ضوابط

وحددت «الهيئة» 4 ضوابط لأخذ عينات اللعاب من الأطفال هي: أن يكون المريض صائماً قبل ثلاثين (30) دقيقة على الأقل إلى ساعة واحدة قبل جمع اللعاب، وأن يتم تجميع اللعاب في الفم لمدة 1-2 دقيقة، ثم بصقه برفق من 1-2 مل في كوب جمع البلغم المعقم والمانع للتسرب والمزود بغطاء لولبي أو حاوية جافة معقمة، ثم إغلاق الحاوية بإحكام ووضعها في كيس «خطر»، وإرسالها إلى معمل معتمد من هيئة الصحة بدبي لفحصها. وأكدت «الهيئة» أن تضمن المرافق الصحية المعتمدة من هيئة الصحة بدبي، ملء جميع تفاصيل المريض بدقة وفي الوقت المناسب في نظام «حصانة» وفقاً للجدول الزمني لسياسة الإخطار بالأمراض المعدية. ويجب على المنشآت الصحية التي تجمع المسحات من المرضى التأكد من أن نوع المسحة المستخدمة يتوافق مع أجهزة الاختبار الخاصة بالمختبر المعتمد الذي يعالج الاختبار، وأنه على المرافق الصحية تحديث بيانات جمع المسحات في نظام شريان يومياً، قبل الساعة 12 صباحاً.

خدمات المعالجة

وأشارت «الهيئة» إلى أن خدمات معالجة اختبار فيروس «كوفيد - 19» تقتصر على 3 أنواع من مراكز الرعاية الصحية هي: مختبرات هيئة الصحة بدبي، المعامل المستقلة، المعامل داخل المستشفيات، وأنه يجب على مرافق الرعاية الصحية والمختبرات الطبية التي تسعى للحصول على الموافقة لتقديم الخدمة، تقديم الطلب من خلال نظام شريان الإلكتروني، والامتثال لمتطلبات فحص هيئة الصحة بدبي، والتسجيل في منصة «حصانة» والحصول على التدريب اللازم.

وأكدت «صحة دبي» ضرورة أن تدمج المختبرات السريرية نظام معلوماتها مع منصة «حصانة»، وأن يكون لدى مرافق جمع المسحات عقد ساري المفعول مع هيئة الصحة بدبي، وعدم إرسال العينات إلى المعامل السريرية خارج إمارة دبي، وأن تكون المعامل الثانوية والمعامل الثالثة معتمدة من هيئة الصحة بدبي لاختبار «كوفيد - 19».

وحول معايير الاختبار، أكدت «الهيئة» أنه لا ينبغي طلب اختبار «كوفيد - 19» إلا من قبل طبيب مرخص من هيئة الصحة بدبي، وبالنسبة لحالات «كوفيد - 19» المشتبه بها، ويجب على الطبيب المعالج إعطاء تعليمات واضحة وشاملة للمريض بشأن الحجر الصحي الذاتي حتى يتم إبلاغه بالنتائج.

ويجب على جميع المرافق الصحية الامتثال لسعر الخدمة الثابت لاختبار «كوفيد - 19»، كما أعلنته هيئة الصحة بدبي خلال الفترة الماضية، والامتناع عن إضافة أي رسوم إضافية لتسليم نتيجة الاختبار مثل، رسوم الهاتف أو المكالمات أو الرسائل النصية أو الخدمة المميزة أو الخدمات العاجلة.

الجهاز التنفسي

ولفتت «الهيئة»، إلى أنه يُفضل أن تؤخذ عينة أو اختبار التشخيص الأولي لـ«كوفيد - 19» من مواقع الجهاز التنفسي العلوي «البلعوم الأنفي أو البلعوم الفموي»، ويُعد اختبار عينات الجهاز التنفسي السفلي «غسيل القصبات الهوائية» خياراً للمرضى الذين يعانون السعال المُنتج أو الذين يتلقون تنفساً صناعياً.

وذكرت «الهيئة» أن جمع عينات اللعاب يتم بعد الحصول على موافقة مسبقة من قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، واتباع إجراءات التحقق من ضمان الجودة، وأن هذا النوع من العينات مخصص لـ: فحص الأطفال من دون أعراض حتى سن 16 عاماً، والأطفال الذين من المحتمل أن يكونوا غير متعاونين لأخذ عينات مسحة من البلعوم.

ويجب جمع العينات فقط في المستشفيات أو العيادات الخارجية تحت إشراف اختصاصي رعاية صحية مدرب، وأن يتم جمع العينات في ظل ظروف معقمة، في غرفة مغلقة مزودة بإجراءات ضغط وتطهير سلبية يتم اتخاذها بعد كل عملية جمع للعينة.