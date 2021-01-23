51 ألف متدرب بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي أحدثت نقلة نوعية في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، عبر تبني الأفكار الإبداعية في عملية التدريب والتعليم المستمر لرجل الأمن، وحرصها على تدريب وتطوير الكوادر وفق أحدث الممارسات الشرطية والعلمية، وتطوير قدراتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والأساليب التي تمكنهم من القيادة الفعالة لمجريات العمل الأمني والشرطي التخصصي والميداني.

وأشار معاليه إلى أن الإدارة العامة للتدريب تُسهم في تحقيق مؤشرات الأداء الشرطي من خلال رفع مستوى الكفاءة، ورفع نسبة الاستجابة، والإحساس بالأمن، مؤكداً أن أولويات الاستراتيجية في المؤسسات الأمنية تتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف والنظريات العلمية والتطبيقات العملية لاستباق الجريمة بأشكالها. جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للتدريب ضمن البرنامج السنوي لتفتيش الإدارات العامة ومراكز شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد أحمد بن مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والرائد الدكتور عبد الرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط. واطلع معاليه على مشاريع الإدارة العامة للتدريب والخطة الاستشرافية، ومحاور خطة التدريب السنوية الخاصة بالجانب المروري والجنائي والإداري والأمني والأزمات والكوارث والمشاريع المستقبلية، وناقش خطة التدريب السنوية للعام المُقبل، وأهمية البرامج التدريبية المصممة بناءً على احتياجات شرطة دبي وجعلها عملية متكاملة تُخّرج أفراداً مؤهلين قادرين على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجههم في مسار عملهم اليومي. ومن جانبه، قال اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد: إن شرطة دبي قطعت مشواراً كبيراً في تطوير بنية تحتية ذكية علمية وتكنولوجية متطورة، تخدم الأمن والأمان، وتؤثر إيجاباً في سير الأداء في منظومة العمل الشرطي.

ومن جانبه، قال العقيد بدران الشامسي: إن النظام التدريب الذكي يسهم في تطوير أداء الموظفين، ورفع كفاءة عملية التطوير والتدريب المستمر، بطريقة ذكية تفاعلية، تستخدم فيها تكنولوجيا الوسائط المتعددة، لتمكين المُتدرب من أن يسمع ويشاهد ويشارك في التدريب، ما يجعل تجربة التعلم أكثر متعة وفائدة، مبيناً أن كل حقيبة تدريبية تحتوي على اختبار استباقي مكون من أسئلة غير نمطية تحفز المشاركين على التفكير في موضوع التدريب وأهميته وتطبيقاته.

109 دورات تدريبية

واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على الإحصائيات الخاصة بالتدريب في عام 2020 خلال جائحة «كوفيد-19»، حيث تم تنظيم 109 دورات تدريبية في المجالات الأمنية والجنائية والمرورية والإدارية، استفاد منها 21 ألفاً و111 موظفاً، فيما بلغ متوسط الرضا عن البرامج التدريبية 96 ٪، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من منصة التدريب الذكي STC-police على مدار العام الماضي 50 ألفاً و615 متدرباً بالتكرار، و10 آلاف و143 متدرباً بدون تكرار من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي.