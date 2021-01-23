شرطة دبي تُشرك مُبتعثيها في «التنافسية الشرطية العالمية»

دبي (الاتحاد)

ترأس العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، اجتماع الإدارة مع الطلبة المُبتعثين لشرطة دبي في مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف إشراكهم، وأن يكونوا سفراء، في نشر المعرفة والتسويق لمشروع «تقرير التنافسية الشرطية العالمي» ومنصته الإلكترونية الهادفة إلى جمع كل المؤشرات والإحصاءات من مختلف الجهات الشرطية على مستوى العالم، ثم العمل على تحليلها وإصدار تقرير التنافسية بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، حيث سيساهم التقرير في ترتيب أفضل الممارسات الشرطية ليكون مرجعاً عالمياً يختص بالمؤشرات الشرطية العالمية، ونافذة مهمة للتغلب على أبرز التحديات الأمنية.

وقدم العميد المعلا، خلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد عن طريق الاتصال المرئي، شرحاً للطلبة المُبتعثين حول مشروع تقرير التنافسية الشرطية العالمي، والذي تم إطلاقه خلال فعاليات ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الثاني عشر الذي عقد في دبي عام 2019، بحضور نخبة من قادة الشرطة على مستوى العالم.

وبين العميد المعلا، أن المشروع يجمع المؤشرات والإحصاءات عبر منصة «المؤشرات الشرطية العالمية» www.PoliceIndicators.Org، مؤكداً أن المشروع يُعد الأول من نوعه الخاص بجمع مؤشرات التنافسية العالمية في العمل الشرطي على مستوى مختلف البلدان، موجهاً الطلبة بالعمل من خلال التواجد في البلدان التي يدرسون فيها على نشر المعرفة بالموقع والمشروع الشرطي الواعد في مجال التعرف على أفضل الممارسات الشرطية.

وخلال الاجتماع، قدم المقدم فيصل أحمد الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة، شرحاً إلى الطلبة المُبتعثين حول الهيكل التنظيمي والمنظومة الاستراتيجية ومهام واختصاصات شرطة دبي، فيما قدمت المدني خديجة عبدالرحيم الرئيس، رئيس قسم التنافسية العالمية، شرحاً مفصلاً إلى الطلبة حول «أهمية تقارير التنافسية العالمية» على مستوى العمل الشرطي والمؤشرات التي تساهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

كما قدم الملازم أول مروان عبد الله الملا عرضاً حول المادة التسويقية المخصصة لمنصة «المؤشرات الشرطية العالمية»، والتي تضمنت ملخصاً كاملاً يحتوي على كافة البيانات والمعلومات حولها، ويمكن تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة ويسير كونها معدة بصيغة ملفات الـ«بي دي أف»، فيما قدم الدكتور موسى عريقات، مدير مركز 6 سيجما في الإدارة العامة للتميز والريادة، شرحاً إلى الطلبة حول «الآلية المعتمدة في أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية في شرطة دبي».

وشارك في الاجتماع ممثل الطلبة المُبتعثين النقيب مهندس خبير مساعد حمد سعيد عبد الله من قسم المبتعثين في الإدارة العامة للموارد البشرية، إلى جانب 20 مبتعثاً من مختلف دول العالم.