15 حافلة لـ«صف وتنقل» مجاناً من «النقل المتكامل»

هالة الخياط (أبوظبي)

دعا مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، إلى الاستفادة من خدمة «صف وتنقل» التي تمكن أصحاب المركبات من صف مركباتهم في عددٍ من الأماكن المعينة خارج جزيرة أبوظبي ومواصلة رحلاتهم إلى داخل المدينة باستخدام حافلات النقل العام والتنقل بين مختلف المناطق داخل المدينة على شبكة الحافلات العامة مجاناً.

وقال عتيق المزروعي مدير إدارة العمليات في قطاع النقل العام بمركز النقل المتكامل، إن المركز وفر 15 حافلة يمكن استخدامها مجاناً، عوضاً عن استخدام المركبات الخاصة، بما يعفيهم من دفع رسوم «درب أبوظبي».

وأوضح لـ «الاتحاد»، أن «صف وتنقل» خدمة أطلقها المركز تزامناً مع بدء تطبيق نظام درب للتعرفة المرورية في إمارة أبوظبي في الثاني من الشهر الجاري، وتتيح خيارات التنقل، وتوفير وسائل نقل بديلة ومريحة لمستخدمي الطرق، وآمنة واقتصادية، بالإضافة إلى فائدتها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل مدينة أبوظبي، مع تقليل عدد المركبات التي تدخل المدينة والحد من الطلب على المواقف العامة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن استخدام المركبات على البيئة، فضلاً عن تشجيع أكبر شريحة ممكنة من الجمهور على استخدام الحافلات العامة كوسيلة نقل بديلة للمركبات الخاصة لما لذلك من أثر إيجابي على الحركة المرورية داخل المدينة والبيئة المعيشية وجودة الحياة في الإمارة.

وأشار المزروعي إلى أن زمن الرحلة يستغرق 50 دقيقة، وتبدأ من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً من يوم السبت إلى الخميس، ويجري تسيير حافلة كل 20 دقيقة في أوقات الذروة (من الساعة 6:00 صباحاً إلى 09:00 صباحاً، ومن 04:01 بعد الظهر إلى 09:00 مساءً) و60 دقيقة في الأوقات العادية، ويتم نقل الركاب بالاتجاهين.

وأوضح المزروعي، أن المركز في إطار خدمة «صف وتنقل» يوفر الخدمتين رقم 104، ورقم 411. وتنطلق الخدمة الأولى من شارع الحوايم في مدينة محمد بن زايد، وتصل إلى عدد من المواقع داخل مدينة أبوظبي، منها محطة الحافلات الرئيسة في شارع سلطان بن زايد، والوحدة مول في شارع هزاع بن زايد، ومبنى «اتصالات» في شارع الشيخ راشد بن سعيد، ومن ثم قصر الحصن عند تقاطع شارع الشيخ راشد بن سعيد مع شارع خليفة.

أما الخدمة رقم 411، فتنطلق من نقطة تجمع الفورمولا 1 في مدينة الشهامة إلى جزيرة أبوظبي، في حين تشمل المواقف التالية داخل مدينة أبوظبي: محطة الحافلات الرئيسية في شارع سلطان بن زايد، وموقف مسجد مريم بنت سعيد في شارع سلطان بن زايد بمنطقة الدانة، وموقف مكتب البريد المركزي في الشارع والمنطقة نفسها، وتقاطع شارع خليفة مع شارع سلطان بن زايد في منطقة الدانة أيضاً.

وبوسع سائقي المركبات والمرافقين لهم الحصول مجاناً على بطاقات خدمة «صف وتنقل»، بحد أقصى ثلاث بطاقات لكل مركبة، من مناطق صف المركبات، ويمكن استخدامها لمرات غير محدودة في حافلات النقل العام داخل جزيرة أبوظبي خلال نفس يوم الحصول عليها.

التعليمات والإرشادات

وبين المزروعي أن البطاقات لا تُباع داخل الحافلة، وغرامة التنقل بالحافلات من دون البطاقة الصادرة بموجب هذه الخدمة تبلغ 200 درهم.

وفي ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام، أكد المزروعي أن المركز قيّد الطاقة الاستيعابية للحافلات لتعمل بنسبة محدودة لا تتجاوز %50 من سعتها الإجمالية، حيث يتوافر 24 مقعداً للركاب في الحافلة الواحدة، في حين لن يسمح بالوقوف أثناء التنقل على متن الحافلة.

وأكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل النقل العام بالتعليمات والإرشادات المطلوبة منهم لتعزيز صحتهم وسلامتهم وسلامة جميع أفراد المجتمع في هذه الأوقات الاستثنائية، لافتاً إلى أن جميع حافلات النقل العام تخضع إلى عملية تعقيم بعد كل رحلة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات المتخذة لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة في قطاع النقل العام، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في الإمارة.