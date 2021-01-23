بلدية الظفرة تنفذ صيانة للطرق الخارجية في السلع

إيهاب الرفاعي ( الظفرة )

تنفذ بلدية منطقة الظفرة ممثلة في مركز السلع مشروع صيانة الطرق الخارجية بالمدينة بهدف المحافظة على سلامة مستخدمي طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، وتوفير الرؤية الجيدة لمسارات الطريق أثناء حالات الضباب، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، ويهدف المشروع المحافظة على السلامة المرورية لمستخدمي الطرق وتسهيل الحركة المرورية، وذلك انطلاقاً من رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام ذي كفاءة عالمية، يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

ويعتبر شارع الشيخ خليفة بن زايد شريان الحياة وبوابة الإمارات مع الدول الشقيقة، ومن أهم الطرق التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول العربية، حيث يتم من خلاله التبادل التجاري البري عبر منفذ الغويفات الحدودي، كما تأتي أهمية الطريق لما تتميز به المنطقة من مشاريع اقتصادية كبيرة.

وكانت البلدية قد انتهت من تنفيذ مشروع لتركيب ساعات إلكترونية ذكية متطورة وحديثة لضبط أوقات تشغيل الإضاءة الليلية بشارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي ومناطق أخرى في الظفرة يصل عددها إلى 954 ساعة، تعمل بشكل دقيق جداً وبجودة عالية على مدار السنة. وتقوم الساعات بحساب وقت الشروق والغروب بالتوازي مع الإحداثيات من دون تأخير، ويوجد بنظام تشغيلها قفل سري لعدم الدخول للبرنامج إلا للمصرح لهم.