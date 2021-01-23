3 محطات للحافلات في الجافلية والقصيص وديرة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز أعمال مشروع تنفيذ ثلاث محطات لحافلات المواصلات العامة وهي الجافلية واتصالات والاتحاد، موزعة على مناطق هي الجافلية والقصيص وديرة، لتضاف إلى محطة الغبيبة التي افتتحت في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن إنشاء محطات ركاب حافلات المواصلات العامة يأتي استكمالاً لجهود «الهيئة» في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي بغية تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعية في تنقلاتهم اليومية.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن محطة الجافلية للحافلات تشمل مبنى لمحطة الحافلات ومبنى متعدد الطوابق يتألف من طابق أرضي ودورين وسطح لمواقف المركبات وتبلغ إجمالي المساحة المبنية 19 ألف متر مربع منها 484 متراً مربعاً مساحات مكتبية و595 متراً مربعاً مساحة لانتظار الركاب وتضم ستة مواقف للحافلات و503 مواقف للمركبات و30 موقفاً للدراجات الهوائية وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحطة بنحو 7000 راكب، فيما يقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 4500 راكب يومياً يرتفع إلى 6000 راكب يومياً خلال فعاليات «إكسبو 2020».